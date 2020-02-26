جريزمان.. أمامنا أسبوع صعب ومهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

كشف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني بأن فريقه أغلق صفحة مباراة نابولي، وبدأ في التجهيز للمباراة القادمة، والتي سوف تكون أمام ريال مدريد في كلاكسيكو العالم.



وصرح بأن الفريق الكاتالوني أمامه أسبوع صعب للغاية، فبعد ذهاب مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمامه أهم مباراة في الدوري، حيث أن الفوز يبعد الفارق بينهم وبين ريال مدريد لسبع نقاط.

وكان جيرزمان قد أحرز أمس هدف التعادل لبرشلونة أمام نابولي الإيطالي علي ملعب "سان باولو".

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وتحدث جريزمان لصحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “مباراة نابولي؟ أردنا الفوز، لقد بذلنا قصارى جهدنا، ولكن كان من الصعب علينا إيجاد المساحات، وفي الشوط الثاني تغير الوضع بعض الشيء”.

وعن مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني، رد قائلاً “نحن نعلم جيدًا بأن أمامنا أسبوع صعب ومهم”.

وأضاف “نحن بخير، وفي كامل تركيزنا، يجب علينا فقط أن نتعافى ونستعد جيداً لمباراة ريال مدريد القادمة”.