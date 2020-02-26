شكرا لقرائتكم سارة سولي لمسئولي اتحاد الكرة عن أحداث القمة: "شأن داخلي لا نتدخل فيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت سارة سولي مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا- لمسئولي اتحاد الكرة خلال جلستها معهم أمس أن الفيفا لا يتدخل في الأمور الداخلية لأي اتحاد أهلي ، جاء هذا ردا على استفسار أعضاء اللجنة عن إمكانية رفع ملف بالأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي و الزمالك ، و ايضاً الأحداث التي تبعتها مباراة القمة بين الزمالك و الأهلي و عدم حضور الأبيض للمباراة ، إلى الاتحاد الدولي ، لترد مندوبة الفيفا أن هذا الأمر شأن داخلي.

يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الآن اجتماعا مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد.

كان اتحاد الكرة قد عقدو جلسة أمس مع مندوبة الفيفا و تم إستكمالها اليوم من أجل الاتفاق على بنود اللائحة.

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وتأتى جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى سيقام بأحد الفنادق، مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما تتطرق مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.