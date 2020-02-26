بمشاركة لاعبين مصريين.. اليابان تعلن مصير أولمبياد طوكيو 2020 بعد تفشي «فيروس كورونا»

كشفت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، عن مصير دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقرر إنطلاقها في الـ 24 من يوليو القادم.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيد سوغا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية دولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المسئولة عن تنظيم أولمبياد طوكيو قررا إقامة البطولة في موعدها.

وتأتي تلك التصريحات عقب تصريح أدلى به عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ريتشارد باوند، الذي قال إن المنظمين "لا يزال بمقدورهم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأولمبياد خلال الثلاثة أشهر القادمة."

ومن المقرر أن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية 11000 رياضي، وستقام البارالمبياد في الـ 25 من أغسطس، حيث سيشارك فيها 4400 رياضي.

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وأضاف باوند أن الانتشار السريع للفيروس "يمكن أن يلغي الألعاب الأولمبية"، إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليابانية أكد أن رأي باوند لا يعكس وجهة النظر الرسمية للجنة الأولمبية الدولية، التي أكدت مراراً إنه لا توجد خطط لإلغاء أو تأجيل دورة ألعاب طوكيو.

وأضاف المتحدث: "فيما يتعلق بتصريحات هذا العضو، ردت اللجنة الأولمبية الدولية بأن هذا ليس موقفها الرسمي، وأن اللجنة الأولمبية الدولية تمضي في الاستعدادات نحو الألعاب كما هو مخطط لها".

وكان باوند قد صرح في وقت سابق بأن اللجنة الأولمبية الدولية لديها إطار زمني لثلاثة أشهر لاتخاذ قرار، وأشار إلى أن الخيارات الأخرى مثل التأجيل تبدو أقل احتمالاً.

وأضاف: "في الوقت الراهن، أود أن أقول أن على الأفراد أن يتساءلوا: هل هناك سيطرة جيدة على المرض حتى نذهب ونحن واثقون إلى طوكيو الآن؟".