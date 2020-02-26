شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادي الأهلي تأكيدات من اتحاد الكرة باعتبار الفريق فائزاً في مواجهة الزمالك ببطولة الدوري العام بعد انسحاب الأخير وعدم تواجده في ستاد القاهرة في موعد اللقاء المُحدد، وأكد مسئولو الجبلاية للأهلي أن اللائحة ستطبق بعد التأكد أن الزمالك لم يتواجد في ملعب المباراة عن قصد وأن الظروف المناخية لم تمثل عائق أمام وصولهم وفقاً لتأكيدات الأمن المرافق للفريق الأبيض، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عن القرارات يوم السبت المقبل.

وشدد مسئولو الأهلي أنهم لن يقبلوا إلا باحتساب نقاط المباراة لصالح فريقهم، بعد انسحاب الزمالك في الوقت الذي تواجد الفريق الأحمر في ملعب ستاد القاهرة بالمدة القانونية.

وكان الحكم اللتواني قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ورفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

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وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

ويواصل الأهلي استعداداته في الفترة الحالية لمواجهة صن داونز على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل مواجهة صن داونز المرتقبة والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي من المقرر أن يحضر فيها قرابة الـ30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر.