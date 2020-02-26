شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بمندوبة الفيفا للمرة الثانية لاعتماد لائحة الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الآن اجتماعا مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد.

وكان اتحاد الكرة قد عقدو جلسة أمس مع مندوبة الفيفا و تم إستكمالها اليوم من أجل الاتفاق على بنود اللائحة.

وتأتى جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى سيقام بأحد الفنادق، مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما تتطرق مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

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وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.

وتستعد خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم لاستقبال مليون ونصف مليون درهم إماراتي تمثل قيمة الدفعة الثانية حسب الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري الذى أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس الماضي، وفاز به الزمالك على الأهلي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما تستقبل الخزينة أيضا مبلغ 800 ألف درهم تمثل قيمة جوائز المباراة ، حيث يحصل الفائز على 500 ألف درهم ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 300 ألف درهم.

وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير الحالي وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.