شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته استعدادًا لمباريات الدور الثاني بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستكمال مباريات الفريق في الدور الثاني من الدوري الممتاز، المقرر انطلاق منافساته يوم 9 مارس المقبل.
وكان النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات بسبب الأحوال الجوية السيئة المسيطرة على القاهرة، على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم.
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