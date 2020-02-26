شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته استعدادًا لمباريات الدور الثاني بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستكمال مباريات الفريق في الدور الثاني من الدوري الممتاز، المقرر انطلاق منافساته يوم 9 مارس المقبل.

وكان النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات بسبب الأحوال الجوية السيئة المسيطرة على القاهرة، على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم.