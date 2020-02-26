شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير مديرًا لقطاع الناشئين في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعيين أحمد سمير، لاعب فريق الكرة الأول السابق، مديرًا لقطاع الناشئين بالنادي، وذلك خلفا للمدير السابق أيمن عبدالعزيز.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تقدم أيمن عبدالعزيز باعتذار لمجلس الإدارة عن عدم استكمال مهمته من أجل العمل في الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة، وهو ما وافق عليه المجلس.
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