شكرا لقرائتكم نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد مروان محسن الـ31 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل عدد من نجوم النادي الأهلي بعيد ميلاد مروان محسن نجم هجوم الفريق الأحمر مساء أمس الثلاثاء في أحد الأماكن العامة بمنطقة التجمع الخامس، وأتم مروان محسن عامه الـ31، في الوقت الذي يحجز المهاجم الدولي في الوقت الحالي مكاناً أساسياً له سواء في تشكيلة الأهلي أو المنتخب الوطني.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

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وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

ويواصل الأهلي استعداداته في الفترة الحالية لمواجهة صن داونز على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل مواجهة صن داونز المرتقبة والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي من المقرر أن يحضر فيها قرابة الـ30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر.