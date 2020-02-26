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موعد مباراة الزمالك والترجي فى دور الـ8 ببطولة دوري أبطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي

يباشر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك  تدريباته اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تحمل الطابع الثأري بعدما نجح الفريق الأبيض في خطف لقب السوبر الإفريقي من بين أنياب بطل تونس في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضى في الدوحة.

 

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي 2019-2020، وذلك على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.

الزمالك ضد الترجي

ويأمل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مواصلة سلسلة النتائج الجيدة خلال شهر فبراير، حيث يدخل اللقاء منتشيا بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي.

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الزمالك ضد الترجي

ويسعى الزمالك إلى عبور محطة الترجي من أجل التقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ليواصل العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا.

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الزمالك ضد الترجي

 

ويخطط الزمالك إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، بعد أن انتزع منه بطولة السوبر الأفريقي، من أجل تحقيق نتيجة كبيرة تريح الأعصاب قبل مواجهة العودة في تونس، وهو ما جعل الفريق الأبيض يرفض خوض مباراة الأهلي في قمة الدوري والتي كان المقرر إقامتها أمس، لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل موقعة دوري الأبطال.

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الزمالك ضد الترجي

على الجانب الآخر، يسعى الجهاز الفني للترجي التونسي بقيادة معين الشعباني إلى الثأر من الزمالك على أرضه ووسط جماهير من خلال تحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل في موقعة العودة بتونس والعبور إلى نصف النهائي والحفاظ على حظوظه بالمنافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي، حيث إنه صاحب لقبي آخر نسختين.

 

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