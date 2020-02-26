شكرا لقرائتكم نجل سمير زاهر ينشر صورة تجمع والده بمبارك:"تعلمنا منهم الشهامه والجدعنه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حماده زاهر نجل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق صورة تجمع والده بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قائلا ً " رجال تعلمنا منهم الشهامه و الجدعنه ..اللهم ارحم موتانا و عافهم و اعف عنهم و عنا ..الوطن باقي و الأشخاص زائلون ، ولكن السيرة الطيبة تبقي للأبد انا لله وأنا اليه راجعون سيادة الرئيس اسأل الله لك الجنة و الرحمة و المغفرة.



حمادة زاهر

إرتبط سمير زاهر بعلاقة وطيدة مع الرئيس حسنى مبارك وتحديداً بعد قيادة زاهر لرئاسة الاتحاد في الوقت الذى شهد فيه حصول منتخب مصر الأول على 3 بطولات أمم أفريقية متتالية في رقم قياسي للمنتخب ، و ايضاً حالة السعادة التي كان يسببها المنتخب للشعب المصري مع تحقيق كل إنتصار وهو ما جعل الرئيس مبارك وقتها يكرم المنتخب في أكثر من مناسبة في وجود سمير زاهر على رأس اتحاد الكرة المصرية.

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قال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، مشيرا إلى وجود استعدادات أخرى في مهبط للطائرات.

وتوفى حسنى مبارك صباح أمس الثلاثاء بمستشفى الجلاء، عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناته مع المرض، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر.

وأضاف: "سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط المقابر ، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة".