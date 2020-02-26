شكرا لقرائتكم برنامج خاص لثلاثي الأهلي الموقوف .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للأهلي برنامج خاص لثلاثي الفريق الموقوف ياسر ابراهيم وجونيور اجاي ومحمود عبد المنعم كهربا للاستفادة منهم أفريقياً رغم عدم مشاركتهم محليا، وذلك لحين انتهاء ايقافهم خاصة كهريا الذي يستمر ايقافه المحلي لنهاية الموسم، ويستعد الاهلي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المُقرر لها السبت المقبل بأستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، واتخذت لجنة الانضباط عددة قرارات على خلفية احداث مباراة السوبر المحلي ابرزها في جانب الأهلي ايقاف كهربا لنهاية الموسم والثنائي ياسر ابراهيم وجونيور أجاي لمدة 3 مباربات.

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة على هامش مران الفريق أمس في إطار استعدادات الفريق لمباراة وتحدث فايلر مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية وضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط ، وشدد على ضرورة إعلاق ملف مباراة الزمالك أمس بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما أنسحب الزمالك ولم يحضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي في محاضرة أستمرت قرابة الـ20 دقيقة أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته ، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.