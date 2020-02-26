«تخفيف أو إلغاء».. اتحاد الكرة يتحدث عن تعديل عقوبات سوبر الأهلي والزمالك

كشف اتحاد الكرة المصري عن مصير العقوبات المفروضة على الأهلي والزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري والتي أقيمت الخميس الماضي في الإمارات.

وقال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، إن هناك إمكانية لتعديل العقوبات التي صدرت بحق قطبيّ الكرة المصرية، سواء بالتخفيف أو الإلغاء.

وأضاف الشوربجي، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، المذاع على قناة "النهار"، أنه "حتى مساء الأمس لم يصل اتحاد الكرة أي تظلم موجه للجنة الاستئناف، أن لم يتم اخطاري اذا كان الأهلي قد أرسل تظلمه أم لا".

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وتابع: "لن اتحدث عن قرار بعينه، لكن أي قرار يصدر يمكن التظلم فيه، ونتيجة أي تظلم لا تتعدى 3 نتائج، إما رفض التظلم وتأييد القرار، إما تخفيف القرار، أو يعدل بالإلغاء".

وأكد الشوربجي أحقية أي نادي التظلم ضد العقوبات خلال 10 أيام من تاريخ إصدار القرار، مضيفاً أنه "بعد ذلك لن يتم قبول التظلم، ووفقاً للائحة الجديدة، يمكن التظلم أمام لجنة الانضباط".

واختتم رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة تصريحاته بالقول: "يتم دراسة التظلم وأسبابه مع القرار الذي صدر وأسبابه أيضاً وبعد ذلك يتم اصدار القرار النهائي سواء بتأييد العقوبات أو التخفيف أو الإلغاء".