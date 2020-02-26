شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يتوج ببطولة كأس كندا للاسكواش للمرة الثانية في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفاز مؤمن في مباراة الدور النهائي على منافسه النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالالي: 15-13, 11-5, 11-8.

وكان مؤمن قد واجه بول كول من قبل في نهائي بطولة العالم التي أقيمت في ديسمبر الماضي، وتوج بها البطل المصري على حساب منافسه النيوزيلاندي للمرة الأولى في تاريخه.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الإسكواش بطولة ايدينبرج التى أقيمت باسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الإسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الإسكواش 2019/2020.

وتوج علي فرج ورنيم الوليلي لاعبا وادي دجلة ببطولة الجمهورية للاسكواش، والتي أقامها الاتحاد المصري برئاسة عاصم خليفة في فبراير الجاري.