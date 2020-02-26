شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تحديات تنتظر الزمالك أمام الترجي .. تعرف عليها مع "سوبر كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الزمالك مواجهة حاسمة ومصيرية أمام الترجي التونسي، في السادسة من مساء الجمعة المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

المباراة تشكل تحديا كبيرا للفارس الأبيض، الذي يطمح في مواصلة الانتصارات خاصة بعدما نجح أبناء ميت عقبة في التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الغرافة القطري، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف

للتعرف على التحديات الخمس التي تواجه الزمالك في موقعة الترجي التونسي ، اضغط هنا

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جدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يباشر تدريباته اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي تحمل الطابع الثأري بعدما نجح الفريق الأبيض في خطف لقب السوبر الإفريقي من بين أنياب بطل تونس في المباراة التي جمعتهما يوم 14 فبراير الماضى في الدوحة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الترجي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الحالي 2019-2020، وذلك على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير الجاري.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مواصلة سلسلة النتائج الجيدة خلال شهر فبراير، حيث يدخل اللقاء منتشيا بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد وهما السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المحلي أمام الأهلي.

ويسعى الزمالك إلى عبور محطة الترجي من أجل التقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ليواصل العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا.