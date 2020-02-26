شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. "لينا و سارة" الشقيقتان الأجمل فى الطائرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم صفوف فريق الكرة الطائرة بنادى سبورتنج السكندري الشقيقتين لينًا و سارة طارق عبده، اللتين تمتلكان جانبا من الشياكة والأناقة داخل الملعب وخارجه، كما أن سارة و لينا تمتلكان فنيات عالية استطاعتا من خلالها أن تحفرا اسمهما بأحرف من نور فى عالم الكرة الطائرة لا يختلفا عن الثنائي شقيقتان الأهلى شريهان ونهلة سامح وايه وإنجى الشامى، لا سيما وأن سارة ولينا من عائلة تقدر الرياضة بقوة حيث إن والدتهما دينا المنسترلى عضو مجلس إدارة نادى سبورتنج.

حصدت الثنائي مؤخرا فضية البطولة العربية بالإمارات مع الفريق السكندري بالخسارة من المجمع الجزائرى بنتيجة 3 / 1 فى نهائي البطولة العربية، بعد أن تأهل فريق سبورتنج إلى النهائى بالفوز على الشارقة الإماراتى 3/0 فى نصف النهائى ، و الفوز على الأهلى البحرينى 3 /0 في إطار دور ربع النهائي.

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فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الشارقة الإماراتى بنتيجة 3-1 في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول بالبطولة العربية وتأهل فريق سبورتنج الى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة.

ومثلما يهتما لينا و ساره بجانب المنافسات و الرياضة داخل الصالات فهما أيضا يهتمان بجانب الشياكه والأناقه خارج الملعب ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات للثنائي الأجمل فى طائرة سبورتنج فى الصور التالية :