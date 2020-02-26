قصة صور .. "لينا و سارة" الشقيقتان الأجمل فى الطائرة المصرية

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حصدت الثنائي مؤخرا فضية البطولة العربية بالإمارات مع الفريق السكندري بالخسارة من المجمع الجزائرى بنتيجة 3 / 1 فى نهائي البطولة العربية، بعد أن تأهل فريق سبورتنج إلى النهائى بالفوز على الشارقة الإماراتى 3/0 فى نصف النهائى ، و الفوز على الأهلى البحرينى 3 /0 في إطار دور ربع النهائي.
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الشارقة الإماراتى بنتيجة 3-1 في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول بالبطولة العربية وتأهل فريق سبورتنج الى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة.
ومثلما يهتما لينا و ساره بجانب المنافسات و الرياضة داخل الصالات فهما أيضا يهتمان بجانب الشياكه والأناقه خارج الملعب ، حيث يرصد الخليج 365 لقطات للثنائي الأجمل فى طائرة سبورتنج فى الصور التالية :
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