شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع برنامجا لتجهيز ياسر وأجاي وكهربا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للأهلى برنامجا خاصا لثلاثى الفريق الموقوف ياسر إبراهيم وجونيور أجاى ومحمود عبد المنعم كهربا، للاستفادة منهم أفريقياً رغم عدم مشاركتهم محليا، وذلك لحين انتهاء إيقافهم، خاصة كهريا الذى يستمر إيقافه المحلى لنهاية الموسم، ويستعد الأهلى لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى المُقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، واتخذت لجنة الانضباط عدة قرارات على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلى أبرزها فى جانب الأهلى إيقاف كهربا لنهاية الموسم والثنائى ياسر إبراهيم وجونيور أجاى لمدة 3 مباربات.

وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة على هامش مران الفريق أمس فى إطار استعدادات الفريق لمباراة، وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلى الأفريقية وضرورة التركيز فى لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك أمس بما شهدته من أحداث مُثيرة، بعدما انسحب الزمالك ولم يحضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبى الأهلى فى محاضرة استمرت قرابة الـ20 دقيقة أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفنى هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق فى كل مباراة.