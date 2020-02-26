بيراميدز يطلب حكام أجانب لمباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن إدارة ناديه تطلب الاستعانة بحكام أجانب خلال المباريات المتبقية في الدوري المصري الممتاز.
وأشار سعيد في تصريحات عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن إدارة كرة القدم في مصر كانت تخشى ناديه في الموسم الماضي بعكس ما يحدث في الفترة الحالية.
وقال مدير بيراميدز: "لدينا مشاكل عديدة مع التحكيم في الموسم الجاري، ولذلك نريد تعيين حكام أجانب لمبارياتنا المقبلة في الدوري".
وأكمل: "لن نخسر مبارياتنا في الدوري بسبب الحكام، بالتأكيد خسرنا مباريات أخرى فنيًا، لكننا فقدنا نقاط كثيرة بسبب الحكام".
وأضاف: "كإدارة لنادي بيراميدز نريد حكام أجانب للمباريات المقبلة ولا أرى أي مشكلة في ذلك، فالظلم فاق الحدود".
وأردف: "لماذا لا تسير الأمور بشكل طبيعي في مصر؟ خلال الموسم الماضي كان الجميع يخاف من بيراميدز ونعلم سبب ذلك".
واختتم: "هل يجب أن يظل الجميع خائفًا منا لتسير الأمور بشكل جيد؟، أعلم أن الجميع سيتحدث عن أننا مخطئون كالمعتاد".
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