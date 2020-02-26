محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراتين هامتين اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد المباراتين والقنوات الناقلة لهما: Advertisements دوري أبطال أوروبا 10:00 ـ ريال مدريد VS مانشتسر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ أولمبيك ليون VS يوفينتوس ـ القناة الناقلة:beIN SPORTS 2 HD

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الأوروبي" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.