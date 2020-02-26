رياضة | الزمالك يوجه رسالة نارية للأهلي

وجه أمير مرتضي منصور المشرف العام بنادي الزمالك رسالة نارية للأهلي خلال تعليقه على واقعة غياب الفريق عن حضور لقاء القمة يوم الاثنين الماضي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: لا نعلم سر إصرار اتحاد الكرة على عدم تأجيل المباراة بالرغم من إلغاء 3 مباريات في دوري القسم الثاني بسبب سوء الطقس

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واضاف: الأهلي وجد معاناة في الوصول للملعب أيضاً وسارت حافلته عكس الاتجاه بعد تأخر الفريق

وواصل: متعجب من مقولة هروب الزمالك من مواجهة الأهلي، هذا غير منطقي الزمالك حقق بطولتين في 6 أيام من بينهم بطولة على حساب الأهلي، نحن لا نخشي أحد ولا نخاف من مواجهة أحد.

وواصل: لدينا طموحات كبيرة في مواجهة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا نسعى لتحقيق نتيجة جيدة ذهابا في القاهرة، لتسهيل مهمتنا في الإياب بملعب رادس.