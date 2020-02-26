رياضة | جاتوزو يفتح النار على مدافع نابولي بعد تعادل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو يفتح النار على مدافع نابولي بعد تعادل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي جينارو جاتوزو، عن خيبة أمله للنتيجة التي انتهت إليها المباراة واهتزاز شباك فريقه بهدف في مواجهة برشلونة الإسباني من خطأ وحيد للفريق.

وتعادل الفريقان 1-1 على ملعب نابولي أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي.

وقال جاتوزو إن أداء برشلونة لم يكن مزعجاً على الإطلاق لفريقه حتى جاء هدف التعادل 1-1 الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان من خطأ وحيد ارتكبه الفريق.

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وأوضح جاتوزو أن برشلونة لم يشكل أي خطورة على مرمى نابولي قبل هذا الهدف، وقال: "كان شعورنا أنه لو واصل برشلونة اللعب بنفس طريقته طيلة اليوم في وسط الملعب، فإنه لن يكسرنا ولن يهز شباكنا".

وأضاف: "ولكننا دفعنا بعد هذا ثمن الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه، ماريو روي ارتكب هذا الخطأ واستغله غريزمان ليعاقبنا".

وأكد جاتوزو: "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في بعض فترات المباراة وخاصة في بناء الهجمات، وكان علينا أن نحاول التغلب على الخوف، لم ننجح في تغيير نتيجة المباراة في الوقت المناسب".