رياضة | ماذا يفعل جوارديولا ضد ريال مدريد ؟

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يرحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواجهة المضيف فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سنتياجو برنابيو» ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن تُقام قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب «سنتياجو برنابيو» ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا وتُعرض المواجهة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواجهات بيب جوارديولا ضد ريال مدريد

يواجه المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي منافسه الليلة ريال مدريد للمرة الثامنة عشر تاريخيا حيث لم يسبق للمدرب الإسباني مواجهة زين الدين زيدان رسمياً في أية مناسفات من قبل على صعيد رئاسة القيادة الفنية.

واجه بيب جوارديولا ريال مدريد في 15 مباراة على رأس القيادة الفنية لفريق برشلونة الإسباني ومباراتين مع بايرن ميونيخ الألماني.

المدرب الإسباني بيب جوارديولا انتصر على فريق ريال مدريد في 9 مناسبات وتعادل في 4 جولات وخسر 4 مباريات بينهم مباراتين مع فريق بايرن ميونيخ الألماني.

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سجل لاعبو بيب جوارديولا 33 هدفا في شباك ريال مدريد، واستقبلت شباك المدرب الإسباني 20 هدفا من الملكي.

رباعية جوارديولا مع برشلونة ضد ريال مدريد الأكبر في تاريخ الإسباني

أكبر انتصار لبيب جوارديولا على ريال مدريد، كان في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني موسم 2008-2009 عندما انتصر برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-2.

رباعية الريال في شباك برشلونة الأكبر في هزائم جوارديولا

وعلى الجانب الآخر فإن الخسارة الأكبر للمدرب الإسباني بيب جوارديولا ضد الملكي كانت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 عندما انتصر ريال مدريد على برشلونة برباعية نظيفة.

مواجهات جوارديولا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وبالحديث عن مواجهات دوري أبطال أوروبا فإن المدرب جوارديولا قد سبق له مواجهة ريال مدريد خلال المسابقة الأوروبية في 4 مباريات، حقق الفوز في مباراة يتيمة وتعادل في جولة وحيدة وهُزم في مناسبتين.