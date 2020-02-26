رياضة | تقييم لاعبي بايرن ميونخ وتشيلسي بعد لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم لاعبي بايرن ميونخ وتشيلسي بعد لقاء ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً كاسحاً على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية البايرن عبر الألماني سيرجي جنابري الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 51 و 54، قبل أن يسجل البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي الهدف الثالث في الدقيقة 76.

تقييم لاعبي تشيلسي وبايرن ميونخ

حصل البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي نجم الفريق البافاري وهداف البطولة على أعلى تقييم بين نجوم الفريقين وفقاً لشبكة "هو سكورد" الإحصائية، حيث حصد 9.4 بعد آدائه القوي في اللقاء والذي توجه بالهدف الثالث.

وجاء جنابري صاحب الهدفين في المركز الثاني، حيث حصل على 9.1، بينما حل الكندي ألفونس دافيز في المركز الثالث بتقييم 8.6.

وحصد الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على تقييم 7.9، كأعلى تقييم بين لاعبي البلوز، وفيما يلي التقييم الكامل للاعبي الفريقين.

تشيلسي

1- ويلي كاباييرو (6.3)

2- سيزار أزبليكويتا (6)

3- أندرياس كريستنسين (6.4)

4- أنطونيو روديجير (6.3)

5- ماركوس ألونسو (5.9)

6- ماتيو كوفاسيتش (7.9)

7- جورجينيو (6.4)

8- ريس جيمس (6.5)

9- روس باركلي (5.6)

10- ماسون مونت (6.3)

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11- أوليفيه جيرو (6.1)

12- تامي أبراهام (5.9)

13- ويليان (6.3).

بايرن ميونخ

1- مانويل نوير (7.6)

2- بنيامين بافارد (6.7)

3- جيروم بواتينج (7.2)

4- دافيد ألابا (7.2)

5- ألفونس دافيز (8.6)

6- جوشوا كيمتش (6.9)

7- تياجو ألكانتارا (8.2)

8- سيرجي جنابري (9.1)

9- توماس مولر (7.8)

10- كينجسلي كومان (6.4)

11- روبيرت ليفاندوفيسكي (9.4)

12- ليون جرويتسكا (6.2)

13- كورنتين توليسو (6.1)

14- فيليبي كوتينيو (6.1).