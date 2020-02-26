رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم 26-2-2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم 26-2-2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن ملعب «سنتياغو برنابيو» مساء اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 ، قمة دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني صاحب الأرض والضيافة ومنافسه مانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

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وتقرر إقامة لقاء ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير "26-2-2020"، على ملعب «سنتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي، في تمام الساعة الـ22:00 مصر، 23:00 السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وفي سياق متصل تُنقل مواجهة ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بطل البيرميرليج مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير حصرياً عبر قناة «beIN Sports HD 2» ،حيث يرغب الفريق الملكي في غسل أحزان الخسارة في الدوري الإسباني أمام خيتافي بهدف نظيف بينما يسعى جوارديولا ورفاقه للعودة إلى الأراضي الإنحليزية بنتيجة إيجابية تسهل مهمة السيتيزنز في الصعود لدور الثمانية من مساء دوري أبطال أوروباريال مدريد و مانشستر سيتي الساعة 10 علي قناة 1