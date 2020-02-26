رياضة | موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق برشلونة الإسباني، من التعادل مع نادي نابولي الإيطالي، بهدف لكل فريق، في اللقا، الذي أقيم ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة برشلونة ونابولي

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افتتح ميرتينز التسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ثم تعادل برشلونة في الدقيقة 57، عن طريق أنطوان جريزمان.

موعد مباراة الإياب بين برشلونة ونابولي

وتقام مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الستة عشر يوم الثامن عشر من مارس المقبل، على أرضية ملعب كامب نو.

وتقام مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.