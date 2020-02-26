شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبدأ التحقيق في 60 شكوى مقدمة ضد جمال الغندور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكام ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية والتى وصل عددها 60 شكوى، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنهم تلقوا خلال الأيام الماضية ما يقرب من 60 شكوى من الحكام سواء الدوليين أو الدرجة الأولى أو الثانية ضد جمال الغندور بداعى تعرضهم للظلم وعدم منحهم فرصة الظهور فى المباريات، وهو ما سيتم التحقيق فيه خلال الساعات المقبلة.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

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وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.