شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم تجديد عقدي وليد سليمان وأحمد فتحي بعد مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الأهلي الإجراءات التفاوضية الجدية مع ثنائي الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي لتجديد عقديهما لمدة موسم إضافي، خاصة أن عقديهما مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالى يحق لهما الرحيل لأي ناد خلال الفترة الحالية.

ودخلت بالفعل عددة أندية في مفاوضات مع الثنائي على رأسها نادي بيراميدز، والذي يستهدف التعاقد مع رباعي الأهلي الكبير المنتهي ارتباطه بالفريق الأحمر، ومن بينهم وليد سليمان وأحمد فتحي بجانب حسام عاشور وشريف إكرامي، خاصة الأخير الذي اتفقت معه إدارة بيراميدز على كل الأمور التعاقدية.

وينوى الأهلي حسم ملف التجديد للثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي بعد مواجهتي صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنها المواجهة التي تستحوذ على تفكير واهتمام كل عناصر منظومة الأهلي، نظرا لأهمية اللقاء لاستكمال الفريق مشواره الأفريقي من ناحية، وللثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة أمامه بخماسية وتوديع البطولة من دور الـ16 في النسخة الماضية من ناحية أخرى، وما زالت مناقشات لجنة التخطيط مستمرة بخصوص الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي قبل اتخاذ قرار بالتجديد لهما من عدمه.