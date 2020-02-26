شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم مباراة الزمالك والترجي التونسي يصل القاهرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل في استاد القاهرة، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك.

ووصل الي مطار القاهرة أمس مندوب نادي الترجي للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وفندق الإقامة وملاعب التدريب استعدادا للمباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق علي هامش مران اليوم ، للحديث عن مكافات بطولتي السوبر الافريق والمحلي اللتان حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضي علي حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف مكافات اللاعبين من خزينة النادي ، الا ان التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكافات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي، ولم يكن قريب من المقر سوى الثنائي اللذان عادا الي النادي وحصلا علي مستحقاتهما.

Advertisements

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو ستاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين بإستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وقال مسئولو الجبلاية، إن اللائحة لا يوجد بها أنه فى حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحبا، موضحا أن الحكم أخر المباراة ساعة بجانب الإنتظار 20 دقيقة، ومع ذلك لم يصل الزمالك، وتساءلوا : "لماذا وصلت حافلة الأهلى والحكام ولم يصل الزمالك".

وتابع مسئولو الجبلاية، أن الزمالك يعتبر منسحبا أمام الأهلى، وسيتم توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهى خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.