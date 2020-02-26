شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التفاوض مع وليد سليمان واحمد فتحي لتجديد عقديهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو الأهلي الاجراءات التفاوضية الجدية مع ثنائي الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي لتجديد عقديهما لمدة موسم اضافي ،خاصة وان عقديهما مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم الرحيل لأي نادي خلال الفترة الحالية

ودخلت بالفعل عددة اندية في مفاوضات مع الثنائي علي رأسها نادي بيراميدز، والذي يستهدف التعاقد مع رباعي الأهلي الكبير المنتهي ارتباطه بالفريق الأحمر، ومن بينهم وليد سليمان وأحمد فتحي بجانب حسام عاشور وشريف اكرامي، خاصة الأخير الذي اتفقت معه ادارة بيراميدز علي كافة الأمور التعاقدية.

وينوي الأهلي حسم ملف التجديد للثنائي وليد سليمان وأحمد فتحي بعد مواجهتي صن داونز ببطولة دوري ابطال افريقيا، خاصة وانها المواجهة التي تستحوذ علي تفكير واهتمام كل عناصر منظومة الأهلي نظرا لاهمية اللقاء لاستكمال الفريق مشواره الافريقي من ناحية وللثأر من بطل جنوب افريقيا بعد الهزيمة امامه بخماسية وتوديع البطولة من دور ال١٦ في النسخة الماضية من ناحية اخري، ولازالت مناقشات لجنة التخطيط مستمرة بخصوص الثنائي حسام عاشور وشريف اكرامي قبل اتخاذ قرار بالتجديد لهما من عدمه.