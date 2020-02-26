حقيقة الاعتداء على إمام عاشور وعبدالله جمعة من قبل مجهولين

نفت مصادر خاصة لموقع "صدى البلد" ماتم تداوله خلال الساعات الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء مجهولين على لاعبي فريق الزمالك إمام عاشور وعبدالله جمعة.
ونقل الموقع عن ويدعى أشرف عبد الناصر، أحد الأصدقاء المقربين من إمام عاشور، نافياً حدوث اعتداء علي اللاعب، مؤكدًا أنه لم يكن متواجدًا في منزله وذلك بعد انتشار أنباء عن الاعتداء علي نجم القلعة البيضاء الساعات الماضية.
وقال عبد الناصر إن "إمام عاشور كان خارج المنزل وعندما عاد وجد عجلات السيارة تالفة فقط وعندما تحدّثت معه أخبرني بـ عمل محضر فقط بالواقعة ولم يلمس منزله أي ضرر كما هو مُتداول".
كما نقل الموقع عن مصدر مقرب من الظهير الأيسر للزمالك عبدالله جمعة قوله إن ما تم تداوله بشأن الاعتداء على اللاعب من قبل مجهولين غير صحيح.
وأكد المصدر أن اللاعب سليم تمامًا ولم يتعرّض لأي اعتداء، مُستنكرًا تردّد أنباء حول التعدّي عليه وإصابته.
يشار إلى أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي في ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.
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