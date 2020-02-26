شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. صانع ألعاب المقاولون: محمد صلاح نصّبني خليفته وأهدانى قميص بازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

محمد علي، ناشئ المقاولون العرب الواعد، أحد هذه المواهب التي تستحق تسليط الضوء عليها، خاصة بعدما تم تصعيده إلى الفريق الأول لذئاب الجبل في أكثر من مناسبة، بعدما استشعر عماد النحاس مدرب المقاولون، فيه الموهبة والمهارة.



المركز في الملعب: Half left- half right - صانع ألعاب.

أحلم بالاحتراف الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أو الدوري الألماني بروسيا دورتموند.

بصراحه لا يوجد لعيب مثلي الأعلى محليا أو عالميا مع احترامي لكل لاعيبن المحليين أو العالميين لكن مثلي الأعلى هو نفسي.

تم تصعيدي تحت قيادة كابتن عماد النحاس، في مباراة ودية، ومنحني بعض التعليمات والحمد لله كنت موفقا وجميع اللاعبين أشادوا بي والجهاز الفني، تواجدي مع الفريق الأول، في كل يوم، كنت أكتسب خبرة من اللاعبين في التعامل والملعب، وهذا ما كان عماد النحاس يتحدث معي بشأنه.

عندما كنت ألعب أحد المباريات في الناشئين، وتابعني عماد النحاس كان دائما يتكلم معي أني لا أكون مغرورا على زملائي، وأن أكون بجانبهم دائما حتي لا يتضايقوا مني بسبب أني في الفريق الأول، لكن أكيد طبعا مينفعش أي لاعب يتعامل بأسلوب الغرور والتنمر على زمايله.

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قصه أهلي أو زمالك لا أفكر فيها.. أنا حابب إني أحترف في الخارج، وهذا حلمي من الصغر لكن مش هقدر أقول أهلي أو زمالك كلا الناديين أندية كبيرة طبعا.

حتى الآن لم أشارك في مباراة رسمية في الدوري الممتاز لكن شاركت في مباريات ودية كثيرة، ولكن هذا ما أفكر فيه الحصول على فرصة للعب مع الفريق الأول، وهو ما تحدث معي النحاس بشأنه، وأخبرني ألا أتضايق وقال: "نصيبك هيجيلك، وساعتها هتكسر الدنيا واتمسك في الفرصة".

أما مع الناشئين فأنا لا ألعب معهم كثيرا بسبب أني أركز مع الفريق الأول، وعلى حسب تعليمات كابتن عماد لما يقولي لكن سجلت 6 أهداف مع الناشئين.

طبعا تجربة محمد صلاح أفادت كثيرا من اللاعبين ليس أنا فقط، فهي تمثل الحلم والإصرار والرغبة في تحقيق كل شىء بالنسبة لأي لاعب.

في عام 2013 عندما كان محمد صلاح في بازل وحصل على لقب أفضل لاعب صاعد في أفريقيا، قرر نادي المقاولون إقامة حفل لمحمد صلاح لمنحه هذه الجائزة، وذكر صلاح اسمي أني خليفته في الملاعب، وتمنى لي أن أسير على دربه في المرحلة المقبلة.

يوجد أكثر من لاعب يقدر يحقق تجربة محمد صلاح لكن ليس بالكلام، بالإيمان والثقة في النفس والتزام اللاعب في التمارين وفي الملعب وخارجه.