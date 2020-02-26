شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والترجي يصل القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل زوراك.

ووصل إلى مطار القاهرة اليوم مندوب نادي الترجي للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وفندق الإقامة وملاعب التدريب، استعدادا للمباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اجتماعا مع لاعبى الفريق، للحديث عن مكافآت بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى اللتين حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضى على حساب كل من الترجى التونسى والأهلي.

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وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد صرف مكافآت اللاعبين من خزينة النادى، إلا أن التوقيت الذى بدأ فيه صرف المكافآت كان جميع اللاعبين خارج مقر النادى.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو استاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وقال مسئولو الجبلاية إن اللائحة لا يوجد بها أنه فى حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحبا، موضحا أن الحكم أخر المباراة ساعة بجانب الإنتظار 20 دقيقة، ومع ذلك لم يصل الزمالك، وتساءلوا: "لماذا وصلت حافلة الأهلى والحكام ولم يصل الزمالك؟".

وتابع مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا أمام الأهلى، وسيتم توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهى خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.