اونلاين | جاتوزو يعلق على تعادل نابولي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

علق المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن تعادل فريقه مع نادي برشلونة الإسباني بنتيحة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السان باولو.

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية : "قدمنا اللعبة التي يجب ان نلعبها، ودافعنا جيدا، والبارسا قام بتدوير الكرة جيدا، ولكن نحن سجلنا من اول فرصة، وانا راضي عن فريقي بشكل كبير".

وأكمل : "اخطأنا في كرة واحدة وعاقبنا البارسا، وامام فريق كبير مثل البارسا عليك ان لا تخطأ، ولكن انا نادم على اهدار الفرص".

وواصل : "‏انا ذاهب للكامب نو برغبة في تضحية وكفاح، والبارسا فريق مميز وكبير، ولكن في كرة القدم كل شيء يمكن ان يحدث، ونحن لم نتأهل ولم نخرج، لا يزال هناك اياب في كامب نو".

ويحتاج فريق نابولي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أو التعادل بنتيجة اكبر من هدف لكل فريق على ملعب الكامب نو