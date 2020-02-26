رياضة | قبل معركة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي .. تاريخ مواجهات زيدان ضد جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل معركة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي .. تاريخ مواجهات زيدان ضد جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبو الكرة الأوروبية حول العالم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سنتياجو برنابيو» ضمن إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26-2-2020 ، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب «سنتياجو برنابيو» معقل الفريق الملكي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

وفي سياق متصل أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة الملكي التي تستعد لمواجهة الضيوف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت القائمة عودة النجم الويلزي جاريث بيل مجدداً عقب إستبعاده فنياً من مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني ويغيب عن الملكي المهاجم البلجيكي إيدين هازارد بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال نفس المباراة وجاءت القائمة كاملة كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أريولا، ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، إيدير ميليتاو، مارسيلو، فيرلاندي ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، إيسكو وفيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

وعلى الجانب الآخر كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن قائمة فريقه مانشستر سيتي التي رحلت لمدينة مدريد الإسبانية لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب سنتياجو برنابيو، في مباراة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو، إديرسون مورايس، سكوت كارسون.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، أوليكساندر زينشينكو، إيمريك لابورت، بينجامين ميندي، جواو كانسيلو، نيكولاس أوتاميندي، أليكس جارسيا.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودريجو هيرنانديز، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، ديفيد سيلفا، فرناندينهو، فيل فودين، رياض محرز.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، سيرجيو أجويرو.

مواجهات زيدان ضد جوارديولا

ويعد لقاء الليلة بين المدرب الفرنسي زين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد ونظيره الإسباني بيب جوارديولا هي المواجهة الرسمية الأولى بين كلا المدربين في منصب الرجل الأول.

الإسباني بيب جوارديولا سبق له مواجهة زين الدين زيدان عندما كان مدربا مساعدا للمدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

المدربان تواجها مرتين حيث خسر الإسباني بيب جوارديولا في المباراتين أمام الفريق الملكي ريال مدريد بنتيجة 1-0 و 4-0 حينما كان مدربًا لفريق بايرن ميونخ الألماني.

من يحسم المواجهة .. زيدان أم جوارديولا ؟

ويدخل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقاء الليلة آملا في غسل أحزان الخسارة الموجعة أمام مضيفه ليفانتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم والذي انقض برشلونة على صدارته ترتيبه بالفوز على إيبار بخماسية نظيفة في الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر يطمح المدرب الإسباني بيب جوارديولا في العودة للأراضي الإنجليزية بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء العودة على ملعب السيتيزنز فهل يتحقق له ما أراد الليلة أم يبقي زيدان العقدة للمرة الثالثة تواليا ؟