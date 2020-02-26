رياضة | ستيرلينج يكشف كيفية استفزاز ابنته له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيرلينج يكشف كيفية استفزاز ابنته له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن كيفية تعمد نجلته استفزازه بترديد الأغاني التي يهتف بها جماهير ليفربول لمحمد صلاح نجم الحمر.

وقال سترلينج في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية:" ابنتي لديها نفس شخصيتي وهي تحب المزاح وترديد أغاني محمد صلاح لي".

وأضاف:"إنها تعرف المنافسة بين ليفربول والفريق الذي ألعب له لذلك فهي دائماً تغني أغانيها وتحاول استفزازي ولكن هذه مجرد شخصيتها".

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وتابع:"كرة القدم تستهلك الكثير من وقتك ولكن في نهاية اليوم عندما تصبح الأمور صعبة فإن العودة لأطفالك هو ما يجعلك سعيدًا".

واختتم ستيرلينج تصريحاته قائلاً:"رؤية أطفالك هي الجزء الأكثر أهمية في يومك، إنهم يأخذونك من كل شيء آخر يحدث لك في خارج المنزل، فابني تياجو يبلغ من العمر 3 سنوات فقط وعندما أنهي أي مباراة بدون تسجيل أهداف فإنه يخبرني بذلك ويقول لي أسماء من سجلوا الأهداف".

ويواصل ليفربول حفاظه على فارق النقاط الكبير بينه وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، حيث متبقي أمامه 12 مباراة فقط أي الفوز في 4 مباريات من أجل حسم لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.