رياضة | الأهلي يواصل صدارته لجدول الدوري بعد حصد نقاط مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواصل صدارته لجدول الدوري بعد حصد نقاط مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الأهلي موسمه الرائع في الدوري هذا الموسم وتصدر جدول ترتيب الدوري بعد احتساب نقاط مباراته أمام الزمالك لصالحه وذلك بسبب تأخر الفريق الأبيض عن الحضور إلى استاد القاهرة في موعد المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة حصدها من 16 مباراة فاز بهم جميعا بينما تجمد رصيد الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة خلف المقاولون العرب صاحب المركز الثاني. حصد الزمالك نقاطه في الدوري من 16 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات.

وبات الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في نهاية الموسم بعد أحداث مباراة القمة وعدم حضوره اللقاء أمام الأهلي.