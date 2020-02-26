رياضة | أسطورة ليفربول ينتقد الجماهير بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول ينتقد الجماهير بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول السابق جماهير النادى الإنجليزي بسبب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق.

وقال كاراجر:"أعتقد أن صلاح يُنظر إليه على أنه من الطراز العالمي من قبل الجميع خارج ليفربول، لكنه يحظى بقليل من التقدير من جانب مشجعي النادي تعرض صلاح لتراجع في المستوى مقارنة بموسمه الأول، لكنه لن يسجل أبدًا 47 هدفًا كل موسم أعتقد أن ليفربول لديه ستة لاعبين على مستوى عالمي، وهم أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو وصلاح".

وأضاف أسطورة ليفربول:"إذا سألت مشجعي ليفربول عما إذا كان يمكنهم التفريط في الخمسة الآخرين مقابل الكثير من الأموال، سيقولون لا، لكن إذا وصل عرض لصلاح مقابل 130 مليون جنيه إسترليني سيفكرون في الأمر لهذا السبب أقول إنه لا يُقدّر حقًا".

واختتم اللاعب الدولي الإنجليزي السابق تصريحاته قائلا:" محمد صلاح ليس جناحًا، هو مهاجم على الأطراف، لا شك أن هناك جانبًا أنانيًا في لعبه، عندما يكون في وضع التسديد، يبدو وكأنه يتساءل هل يمكنني التسجيل؟ هو لا يبحث أبدًا عن التمرير وهذا أمر مُحبط في بعض الأحيان هو ليس قويًا مثل ماني، أو في ذكاء فيرمينو، لذلك يخسر الكرة كثيرًا في مواقف مثل هذه لكن صلاح يصنع الكثير من الأهداف، ليونيل ميسي هو الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يسجل ويصنع أكثر منه منذ انضمامه إلى ليفربول".