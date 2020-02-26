رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي بشأن لحاق رمضان صبحي لمباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الأهلي بشأن لحاق رمضان صبحي لمباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي الجهاز الطبي للنادي الأهلي لتجهيز نجم الفريق رمضان صبحي لقيادة الأحمر خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

ويستعد الأهلي لإستضافة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت القادم الموافق 29 فبراير على ستاد القاهرة الدولى.

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وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تم تاهيله تحت طبيب ألماني في الجونة من أجل الاطمئنان عليه قبل لقاء صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "رمضان صبحي سافر للجونة في الأيام الماضية لتأهيله من إصابة العضلة الخلفية استعداد لصن داونز"

وأتم: "رمضان صبحي شارك اليوم في تدريبات الأهلي الجماعية وشارك بقوة معلنا جاهزيته للقاء صن داونز بينما يأتي قرار مشاركته في المباراة، للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي"