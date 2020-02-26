شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد جهود رمضان صبحي في مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الأهلي جهود رمضان صبحي نجم الفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت المقبل ببطولة أفريقيا وذلك بعد تعافيه للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً في العضلة الخلفية وحرمته من مباريات الفريق لمدة 70 يوماً تقريباً.

ويستعد الاهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المُقرر لها السبت المقبل بأستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي للأصابة بتمزق في العضلة الخلفية ورغم مشاركة اللاعب في عدة تدريبات جماعية مؤخراً إلا أن الجهاز الفني فضّل عدم مشاركته في المباريات الماضية حتى لا تتفاقم الأًصابة.

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وأبلغ الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الجهاز الفني عدم معاناة رمضان صبحي من اية أثار لهذه الإصابة وبدأ الجهاز الفني للفريق في تجهيز اللاعب لمباراة للأرتباطات المقبلة وأهمها مواجهة صن داونز المرتقبة.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط ، وشدد على ضرورة إعلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما أنسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي في محاضرة أستمرت قرابة الـ20 دقيقة أن الفترة الماضية شهدت أمور لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم فضلاً عن غضب البعض الأخر نتيجة عدم مشاركته ، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.