شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعود لحسابات الأهلي أمام صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الأهلي جهود رمضان صبحي نجم الفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت المقبل ببطولة أفريقيا، وذلك بعد تعافيه للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً في العضلة الخلفية، وحرمته من مباريات الفريق لمدة 70 يوماً تقريباً.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المُقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ورغم مشاركة اللاعب في عدة تدريبات جماعية مؤخراً إلا أن الجهاز الفني فضّل عدم مشاركته في المباريات الماضية حتى لا تتفاقم الإصابة.

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وأبلغ الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الجهاز الفني عدم معاناة رمضان صبحي من أية آثار لهذه الإصابة وبدأ الجهاز الفني للفريق في تجهيز اللاعب لمباراة للارتباطات المقبلة، وأهمها مواجهة صن داونز المرتقبة.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إعلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي في محاضرة استمرت قرابة الـ20 دقيقة أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.