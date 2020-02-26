شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسي يصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء بعثة فريق الترجي التونسي، استعدادا لمباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ووصل إلى مطار القاهرة أمس مندوب نادي الترجي للترتيب لاستقبال بعثة فريقه وفندق الإقامة وملاعب التدريب استعدادا للمباراة المرتقبة، كما يصل اليوم طاقم التحكيم المغربي الذي سيدير المباراة والمكون من رضوان جيد حكم ساحة، يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثان، والحكم الرابع عادل زوراك.

من ناحية أخرى عقد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، اجتماعا مع لاعبي الفريق، للحديث عن مكافآت بطولتي السوبر الأفريقى والمحلي اللتين حصل عليهما الزمالك الأسبوع الماضى على حساب كل من الترجي التونسي والأهلي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور قد صرف مكآفات اللاعبين من خزينة النادي، إلا أن التوقيت الذي بدأ فيه صرف المكآفات كان جميع اللاعبين خارج مقر النادي.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن تحرك حافلة الزمالك نحو استاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى، فى المباراة التى كان مقررا لها أمس الاثنين باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.

وقال مسئولو الجبلاية إن اللائحة لا يوجد بها أنه فى حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحبا، موضحا أن الحكم أخّر المباراة ساعة بجانب الانتظار 20 دقيقة، ومع ذلك لم يصل الزمالك، وتساءلوا: "لماذا وصلت حافلة الأهلى والحكام ولم يصل الزمالك".

وتابع مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا أمام الأهلى، وسيتم توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهى خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.