شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائى بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية لمنتخبات الشباب مواليد 2001، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة. وتنطلق مواجهات الدور ربع النهائى للبطولة يومى الخميس والجمعة والمقبلين على النحو الآتى:

يلتقى منتخب تونس أول المجموعة الأولى نظيره الجزائر ثانى المجموعة الثالثة فى الثانية إلا ربع ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن فهد فى الدمام، بعدها تقام مباراة مصر أول المجموعة الثالثة أمام العراق ثانى المجموعة الأولى فى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على نفس الملعب.

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ويواجه منتخب المغرب أول المجموعة الثانية نظيره الليبى ثانى المجموعة الرابعة فى الثانية إلا ربع ظهرا على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، بعدها تقام مباراة السنغال أول المجموعة الرابعة أمام البحرين ثانى المجموعة الثانية فى الخامسة والنصف مساء على نفس الملعب.

وكان منتخب مصر للشباب تأهل كأول مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز على الجزائر 4/1 فى المباراة الأولى والتعادل مع السعودية 2/2 فى المباراة الثانية والفوز فى المباراة الثالثة على فلسطين 4/2.