شكرا لقرائتكم خبر عن عضلة الشظية تبعد "طيّارة" المصرى عن التدريبات الجماعية 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب مصطفى طيارة، ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تدريبات الفريق لأسبوعين على الأقل، وذلك بعد وضع قدمه في الجبس، إثر إصابته بقطع جزئي في الوتر الخاص لعضلة الشظية خلال مران الفريق بمعسكره المغلق بالإسماعيلية.

وتم نقل اللاعب إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في إجراء الأشعة التشخيصية، والتى أكدت إصابته والتي تستلزم وضع قدم اللاعب في جبيرة من الجبس لأسبوعين على الأقل، يخضع اللاعب بعدها لفحوصات طبية من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني ليتحدد على إثرها طبيعة البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

فيما واصل محمود حمد، مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تدريباته التأهيلية بمعسكر الفريق المغلق بالإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق.

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وكان اللاعب محمود حمد قد أجرى قبل فترة عملية جراحية لخلع الشريحة التي تم تركيبها لتثبيت عظمة الشظية بعد الكسر الذي أصيب به اللاعب خلال مباراة الفريق أمام فريق وادي دجلة بالدور الثاني للموسم الماضي، والتي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي.

فيما شهدت تدريبات الفريق على الملعب الملحق بأحد فنادق الإسماعيلية انتظام أحمد شوشة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد غياب استمر لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابته بشد في عضلات البطن السفلى.

وظهر اللاعب خلال المران بمستوى فني وبدني طيب للغاية استحق عليه إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري، والذي يسعى للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبيل خوض الفريق لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل بالسويس، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.