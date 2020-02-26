رياضة | راموس يعلق على تجديد عقده مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يعلق على تجديد عقده مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد أنه غير متسرع في تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة وذلك بسبب المواجهة المهمة والمرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب سنتياجو برنابيو في مباراة الذهاب في دور الستة عشر في بطولة دوري ابطال أوروبا.

وقال راموس في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" أنا لست مُتسرعاً بشأن تجديد عقدي مع النادي، الآن علينا أن نركز في أشياء مهمة وهي مُباراة مانشستر سيتي".

وأضاف:"لدي علاقة جيدة مع النادي ورائعة، لا يوجد أي شيء سلبي بخصوص ذلك، لم أقم بطلبات إضافية من أجل تجديد العقد وأنا أفهم جيداً سياسة هذا النادي مع اللاعبين في هذا السن، في حال كان النادي يريد بقائي في الفريق فسوف أبقى، لا داعي للقلق".

وعن نتائج الفريق في الدوري في الفترة الأخيرة، قال راموس:"كرة القدم عبارة عن نتائج سواء كانت النتائج سيئة أو جيدة، الفريق لم يتغير كثيراً، لقد لعبنا في المباراة السابقة ضد ليفانتي بشكل جيد وحاولنا التسجيل ولكن لم نسجل وإستقبلنا هدف في النهاية، هذا كل شيء، لقد أفتقدنا للهدف فقط".

وتابع:"نحن مستمرون بالعمل على الرغم من الخسارة في المباراة الاخيرة، من السهل التحدث ولكن لدينا فرصة مثالية لتعويض كل شيء، هذا الأسبوع لدينا مباراة حاسمة وقوية ضد مانشستر سيتي أو يوم الأحد المقبل ضد برشلونة".

Advertisements

وأردف قائلا:"نحن في لحظة حاسمة من الموسم، خطأ واحد ضد مانشستر سيتي أو برشلونة يمكن أن تخسر فيها كل شيء، الآن يجب عليك أن تظهر نفسك كلاعب في هذه الأسابيع الحاسمة".

وعن إصابة هازارد، علق راموس قائلاً:"من المؤسف ما حدث لهُ، نحن نعرف ما هو النادي الذي نحن فيه ويجب أن يكون كل لاعب مستعد 100% عندما يحتاجه النادي، نحن محترفين".

وعن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، استطرد راموس قائلًا:" زيزو يتمتع بخبرة كبيرة، إنه يعرف جيداً ما الذي يفعله وسنحاول أن نكون مركزين كما فعلنا ذلك سابقاً، زيزو مدرب رائع ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات."

وعن إمكانية استفادة الملكي من جاريث بيل في ظل غياب هازارد للإصابة، قال راموس:" إذا أراد زيدان أن يلجأ إلى زميل في الفريق فنحن جميعاً سوف نتفق معه، هناك منافسة جيدة في تشكيلتنا وهذا أثر إيجابي بالنسبة لنا."

واختتم راموس تصريحاته عن شارة قيادة الفريق قائلاًُ:" شارة القيادة تمارس الكثير من الضغط ولكن كونك لاعباً لريال مدريد فهذا يجعل الامر رائعاً، سنحاول العودة للطريقة التي كنا نلعب بها في الدفاع وأن نقدم النتائج الإيجابية كما فعلنا ذلك في الأسابيع الماضية، نحن نفوز معاً ونخسر معاً."