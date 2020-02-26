رياضة | بوجبا: ليفربول يستحق مكانته الحالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا: ليفربول يستحق مكانته الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، أن ليفربول يستحق تواجده في صدارة البريميرليج، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه.

وقال بوجبا في تصريحات لشبكة "ESPN": "لا نريد فوز ليفربول بصفتي لاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس التاريخي بيننا".

وتابع، "لا نريد أن يحقق أي فريق آخر غيرنا الفوز، ولكن بصفتي محبًا لكرة القدم ولاعبًا محترمًا لفريق منافس، يتوجب علي أن أقول إنهم يستحقون أن يكونوا في مكانهم اليوم".

Advertisements

وواصل، "هناك فارق كبير بين ليفربول وبين أي فريق آخر، فهم لم يخسروا مباراة واحدة في الدوري حتى الآن، واللقب أصبح بين أيديهم".

واختتم، "ليفربول قدم موسما أفضل من العام الماضي عندما حققوا لقب دوري الأبطال، والموسم الذي سبقه عندما خسروا في النهائي أمام ريال مدريد".

وكان قد غاب بوجبا عن معظم مباريات الموسم الحالي لمانشستر يونايتد، بسبب إصابته في الكاحل.

جدير بالذكر أن ليفربول بحتاج إلى 4 انتصارات فقط لتحقيق لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا.