رياضة | "العشري" يكشف ملعب المصري في الكونفدرالية .. وموقف الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العشري" يكشف ملعب المصري في الكونفدرالية .. وموقف الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، عن الملعب الذي يستضيف مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي ، مطلع شهر مارس المقبل، ضمن مواجهات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد طارق العشري خلال تصريحات إعلامية، أن فريقه يحتاج إلى الفوز في هذه المباراة حتى يستعيد الثقة مجددا، وأن اللقاء سيقام على ملعب الجيش بالسويس، كما أشار إلى أنه لم يعلم عدد الجماهير المسموح به حتى الآن.

Advertisements

وقال العشري إن المباراة مهمة للغاية وستكون فارقة في رحلة الفريق البورسعيدي نحو اللقب الإفريقي، وهو الأمر الذي يكرره مرارا وتكرارا مع لاعبيه خلال المعسكر المغلق المقام فيمدينة الإسماعيلية.

وأضاف::" لدينا طموح كبير للغاية، ونسعى لتحمل المسؤلية الكبيرة أمام جماهير بورسعيدالعاشقة للفانلة الخضراء وتحلم بتحقيق بطولة، وأتمنى أن تكون بداية قوية في البطولة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراة العودة بين المصري مع نهضة بركان في المغرب، يوم 8 من شهر مارس المقبل.