شكرا لقرائتكم بيراميدز يختتم استعداداته قبل السفر لزامبيا لمواجهة زاناكو في الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة الأول ببيراميدز اليوم الأربعاء استعداداته قبل السفر لزامبيا غدا الخميس، قبل مواجهة فريق زاناكو يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو، في الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا على استاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية، ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.

من جانبه، أكد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على صعوبة مواجهة زاناكو، مشيرًا إلى أنها ستكون مواجهة غاية في القوة خاصة وأن الفريق الزامبي يمتلك عناصرا قوية ذات خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا.

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شدد سعيد على أن بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا في كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القاري وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانيات هائلة.

وشدد هاني سعيد على أنه مع خوض الفريق المباراة الأولى في زامبيا يجب أن يتعامل اللاعبون والجهاز الفني ويستغلون خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من الخارج تسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب في القاهرة، مع التأكيد على أنه في حال وصل بيراميدز لنصف النهائي سيكون في مواجهة صعبة كذلك مع المتأهل من أنيمبا وحوريا الغيني.