شكرا لقرائتكم طيارة يغيب عن تدريبات المصري بعد اصابته بقطع في وتر العضلة الشظية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب مصطفى طيارة ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تدريبات الفريق لأسبوعين على الأقل وذلك بعد وضع قدمه في الجبس، إثر إصابته بقطع جزئي في الوتر الخاص لعضلة الشظية خلال مران الفريق بمعسكره المغلق بالإسماعيلية .

وتم نقل اللاعب إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في إجراء الأشعة التشخيصية والتي أكدت إصابة اللاعب والتي تستلزم وضع قدم اللاعب في جبيرة من الجبس لأسبوعين على الأقل يخضع اللاعب بعدها لفحوصات طبية من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني ليتحدد على إثرها طبيعة البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

فيما واصل محمود حمد مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته التأهيلية بمعسكر الفريق المغلق بالإسماعيلية وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق.

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كان اللاعب محمود حمد قد أجرى قبل فترة عملية جراحية لخلع الشريحة التي تم تركيبها لتثبيت عظمة الشظية بعد الكسر الذي أصيب به اللاعب خلال مباراة الفريق أمام فريق وادي دجلة بالدور الثاني للموسم الماضي والتي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي.

فيما شهدت تدريبات الفريق على الملعب الملحق بأحد فنادق الاسماعيلية انتظام أحمد شوشة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية للفريق وذلك بعد غياب استمر لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابته بشد في عضلات البطن السفلى.