شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حمدى يتسلم اليوم رئاسة اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلّم سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، مهام عمله رسمياً اليوم، الأربعاء، بعد الاتصالات التى أجراها على مدار الساعات الماضية مع مسئولى اللجنة الأولمبية من أجل تحديد موعد تسلمه مهامه فى رئاسة الاتحاد، وقال حمدى إن الموعد الرسمى وفقا للقرار لاستلام مهام عمله اليوم الأربعاء، خاصة بعد إنهاء اللجنة المالية تقريرها .

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت مؤخرا تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي شقيق حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعاً مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى، وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامي محمد إبراهيم، وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا وإيهاب عزمى .

وشدد وزير الرياضة خلال الاجتماع على ضرورة قيام اللجنة المؤقتة والمقرر قيامها بإدارة الاتحاد بالتنسيق والتوصل المستمر مع الوزارة ومع اللجنة الأولمبية المصرية بوضع خطة تنفيذية وفق منهجية علمية مدروسة، لإعادة كرة الطائرة المصرية إلى منصات التتويج القارية والعالمية، والعمل على معالجة أوجه القصور المالى والإدارى الموجود بمنظومة كرة الطائرة لتحقيق قدر من الاستقرار وتهيئة الأجواء لوضع كرة الطائرة المصرية على الطريق الصحيح من خلال لم شمل أسرة الكرة الطائرة في مصر، وضبط المسابقات الخاصة بها بما يصب في النهاية في صالح كافة المنتخبات المصرية ومشاركاتها في مختلف المنافسات القارية والعالمية.