وزير الرياضة: لا نتدخل إلا في الوقت المناسب.. ونثق في وطنية الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد أي تدخل من جانبهم في أي عمل يخص الاتحادات، مشيرا الى علمه بأزمة مواعيد المباريات الأخيرة.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" "نثق في وطنية كل مسؤول عن الرياضة في مصر، الحكومة لا تدخل إلا في الوقت اللازم".

وتابع "اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، هي لجنة تسيير أعمال، تدير الملف حتى يتم الدعوة لانتخابات لمجلس إتحاد الكرة".

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وأكمل "الأندية المصرية خاصة الأهلي والزمالك أعلم أن الوطنية تغلب عليهم في أي قرار".

وصرح "أعلم أن هناك صداع يخص مواعيد المباريات وعدم التخطيط الجيد لتلك المواعيد، أعلم هذا بحكم دراستي للجدول، لكن إن شاء الله الأمور تسير على خير".

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا "دائما نتدخل في الوقت المناسب، لكن كل شخص يجب أن يتحمل مسؤوليته في إدارة الملف المكلف به".