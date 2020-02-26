تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك والتعدي عليه بمنزله

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أمام عاشور، لاعب نادي الزمالك تم التعدي عليه وتعرض لتحطيم منزله.
وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على فتاة النهار: "تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك، والتعدي عليه داخل منزلهفي المهندسين، من قبل مجهولين".
وواصل: "حالة إمام عاشور مطمئنة واللاعب سيحرر محضر بواقعة التعدي عليه".
وتابع: "اللاعب بعد الاطمئنان عليه حرر محضرا بواقعة التعدي عليه".
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